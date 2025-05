Conclave c' è il Papa Nero L' endorsement per Fridolin Ambongo Besungu di Anna Bono

© Affaritaliani.it - Conclave, c'è il Papa Nero. L'endorsement per Fridolin Ambongo Besungu di Anna Bono Bono si spende per l'arcivescovo di Kinshasa: “Chissà se i tempi sono maturi” 🔗 Docente, esperta africanista, la professoressasi spende per l'arcivescovo di Kinshasa: “Chissà se i tempi sono maturi” 🔗 Affaritaliani.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un papa nero e la profezia di Nostradamus: le congetture dei tabloid anglosassoni pre-Conclave - Roma 23 aprile 2025 – Un papa nero successore di Francesco. La suggestione viene da molti analisti e osservatori, soprattutto all’estero. Già da poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, in Italia si fanno i nomi dei cardinali italiani papapili per la successione al trono di Pietro: Parolin, Pizzaballa, Zuppi. Ma uscire dallo Stivale ci consente di allargare la prospettiva. Un papa nero Della possibilità di un papa nero si parla sul Times: “Darebbe all'Africa la voce che merita”. 🔗quotidiano.net

Il prossimo Conclave potrebbe eleggere un papa nero: ecco perché - I centotrentacinque cardinali che si riuniranno presto in conclave per eleggere il successore di papa Francesco vengono in maggioranza dall'Europa, ma meno che in passato. Nella Cappella Sistina infatti entreranno 53 cardinali elettori dal Vecchio Continente, e l'Italia sarà nuovamente il Paese... 🔗today.it

Cosa succede adesso. Il Conclave e i "papabili" da Parolin al primo Papa nero - Il Conclave che si celebrerà entro venti giorni a partire da oggi sarà innanzitutto il più affollato della Storia. Mai prima d'ora un numero così elevato di cardinali aventi diritto al voto (tutti quelli che non hanno compiuto 80 anni alla morte di Francesco) sono entrati nella Cappella Sistina. Attualmente sono bel 138 perché con l'ultima infornata di porpore dello scorso 7 dicembre il pontefice defunto ha sforato il tetto di 120 elettori stabilito da Paolo VI di ben ventuno unità, arrivando a 141. 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Conclave, c'è il Papa Nero. L'endorsement per Fridolin Ambongo Besungu di Anna Bono; Conclave, chi sarà il nuovo Papa? Parolin favorito, ma c'è un outsider: il francese Aveline. Cosa dicono i boo; L’eredità di Francesco: l’Africa nel cuore del conclave; Come andrà il conclave e chi sarà il nuovo papa, secondo i bookmakers. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, come si vota? Le schede e la procedura per eleggere il nuovo papa - Manca poco al Conclave, la riunione del Collegio cardinalizio per l'elezione del nuovo papa. Ecco come si vota e qual è la procedura che i cardinali seguiranno per esprimere il ... 🔗msn.com

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? Parolin favorito, ma c'è un outsider: il francese Aveline. Cosa dicono i bookmaker - A meno cinque giorni all'inizio del Conclave, previsto dal 7 maggio, i bookmaker internazionali aggiornano le quote sul possibile successore di ... 🔗msn.com

Verso il Conclave: dalla A alla Z, le parole chiave dell’elezione del nuovo Papa - La formula latina, pronunciata dal cardinale protodiacono dalla loggia di S. Pietro dopo l’elezione del nuovo Papa, conferma al mondo che è stato scelto il nuovo Pontefice. Poco dopo il nuovo Papa ai ... 🔗tg24.sky.it