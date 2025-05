Conclave bugie sullo stato di salute dei candidati più forti per screditarli come accaduto a Bergoglio Fumata bianca già il 7 maggio?

© Ilmessaggero.it - Conclave, bugie sullo stato di salute dei candidati più forti per screditarli (come accaduto a Bergoglio). Fumata bianca già il 7 maggio? come si dovranno organizzare i cardinali elettori nei giorni a venire, e affrontato l?annoso problema del disastro. 🔗 Una volta sgombrato il campo dalle questioni logistiche, per esempiosi dovranno organizzare i cardinali elettori nei giorni a venire, e affrontato l?annoso problema del disastro. 🔗 Ilmessaggero.it

Quando inizia e come funziona il Conclave per l'elezione del Papa, i favoriti e qual è stato il più lungo - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? Date, curiosità sulla durata e candidati favoriti 🔗notizie.virgilio.it

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave, voci (false) e veleni contro Parolin: pronto il comignolo dell’elezione - Le bugie sulla salute come contro Bergoglio nel 2013. Il segretario di Stato resta tra i favoriti L’ultimo Papa, «Quomodo vocaberis? Vocabor Petrus», che firma l’ultima enciclica sulla fine del cristi ... 🔗msn.com

Tutto pronto per il Conclave, montato il comignolo sulla Sistina. Filoni: “Entro il 7 maggio convergeremo su un nome” - Sono 4 i cardinali elettori che non sono ancora arrivati a Roma. Il portavoce del Vaticano smentisce un presunto malore di Parolin ... 🔗ilfattoquotidiano.it