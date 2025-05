Conclave a prova di spia | bonificati e sigillati tutti i locali Dalla chef africana agli infermieri tutti obbligati a giurare il segreto

Conclave, e in questi giorni è iniziato anche il controllo della serratura di ogni porta e dell’allineamento delle persiane, in modo che possano chiudersi perfettamente senza lasciare spazio alcuno nemmeno a un filo di luce. 🔗 Termineranno lunedì 5 maggio i lavori di bonifica e ristrutturazione di “Casa Santa Marta”, la residenza vaticana in cui viveva papa Francesco e soggiornavano alcuni membri del suo staff, una decina di prelati senza altro alloggio, parte dello staff organizzativo e molti ospiti temporanei che arrivavano in Vaticano per incontri con il pontefice o membri della curia o anche solo per incontri e seminari che si tenevano nel piccolo Stato. Il 29 aprile scorso la sicurezza del Governatorato di Stato ha dato lo sfratto temporaneo a chiunque stesse dormendo nella struttura, anche ai cardinali lì residenti che poi potranno riprendere possesso nelle stesse stanze. Ma ogni angolo di Santa Marta deve essere bonificato prima del, e in questi giorni è iniziato anche il controllo della serratura di ogni porta e dell’allineamento delle persiane, in modo che possano chiudersi perfettamente senza lasciare spazio alcuno nemmeno a un filo di luce. 🔗 Open.online

