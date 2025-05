Conclave 2025 | tre Chiese un solo Papa da scegliere

© Panorama.it - Conclave 2025: tre Chiese, un solo Papa da scegliere Papa? Speriamo sia cattolico». Il monaco sparisce nel suo saio bianco e nero agitato dal vento. Un turbine è stato Jorge Mario Bergoglio: ha squassato la Chiesa. Dopo di lui le strade sono tre: la restaurazione, la definitiva mondializzazione o la resurrezione fondata sul recupero della tradizione per costruire una Chiesa aperta sì, ma prima di tutto guida del mondo che cambia. Ci sono almeno tre eredità di Francesco che i cardinali elettori dovranno o accettare o ricusare.La prima è l’esortazione apostolica Amoris laetitia che a parere di tutto il mondo conservatore ha schiacciato la Chiesa su una concezione relativistica della fede consegnandola allo storicismo (su questo il fu cardinale di Bologna Carlo Cafarra insieme con Raymond Burke, Walter Brandmüller e Joachim Meisner formularono i famosi «dubia» rimasti senza risposta da parte di Francesco). 🔗 «Il prossimo? Speriamo sia cattolico». Il monaco sparisce nel suo saio bianco e nero agitato dal vento. Un turbine è stato Jorge Mario Bergoglio: ha squassato la Chiesa. Dopo di lui le strade sono tre: la restaurazione, la definitiva mondializzazione o la resurrezione fondata sul recupero della tradizione per costruire una Chiesa aperta sì, ma prima di tutto guida del mondo che cambia. Ci sono almeno tre eredità di Francesco che i cardinali elettori dovranno o accettare o ricusare.La prima è l’esortazione apostolica Amoris laetitia che a parere di tutto il mondo conservatore ha schiacciato la Chiesa su una concezione relativistica della fede consegnandola allo storicismo (su questo il fu cardinale di Bologna Carlo Cafarra insieme con Raymond Burke, Walter Brandmüller e Joachim Meisner formularono i famosi «dubia» rimasti senza risposta da parte di Francesco). 🔗 Panorama.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Vicenza Classic Car Show 2025, missione compiuta. Tre giorni di passione su quattro ruote - La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show, forte del fascino intramontabile delle auto che hanno scritto pagine di storia e di emozioni, ha superato ogni attesa: un fiume di appassionati — giovani, famiglie, collezionisti, semplici curiosi — ha invaso i padiglioni della Fiera, trasformando la città in un grande teatro a cielo aperto della passione motoristica. Uno spettacolo impreziosito dalla sinuosità della Ferrari 275 GTB, dalla grinta ribelle della Lamborghini Miura e dall’eleganza senza tempo della Maserati Mistral, tra sguardi sognanti e foto ricordo da custodire. 🔗ilfattoquotidiano.it

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque all’attacco con tre italiani. Pogacar già all’attacco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Il plotone principale dista 1’30”. 10.25 Il gruppetto di Pogacar ha già raggiunto i cinque fuggitivi. Undici uomini al comando. 10.22 Alpecin – Deceuninck, Lidl – Trek e Tudor Pro Cycling Team a dettare il passo in gruppo per chiudere il gap. 10.20 Pogacar ha con sé il suo fido scudiero alla UAE Team Emirates – XRG Domen Novak. 10.18 Nel drappello che comprende il campione del mondo troviamo anche il vincitore uscente Lennert Van Eetvelt (Lotto). 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave 2025: tre Chiese, un solo Papa da scegliere; Verso il Conclave, montato il comignolo sulla Cappella Sistina. Si attendono ancora quattro elettori - La presenza alle Congregazioni del cardinale Cipriani, accusato di pedofilia. Una vittima a El Pais: Scandaloso; «Nel nuovo Papa sogno una sintesi fra Benedetto XVI e Francesco»; Papa Francesco, le news verso il Conclave. Becciu: “Obbedisco a Francesco, non entro nella Sistina”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? Parolin favorito, ma c'è un outsider: il francese Aveline. Cosa dicono i bookmaker - A meno cinque giorni all'inizio del Conclave, previsto dal 7 maggio, i bookmaker internazionali aggiornano le quote sul possibile successore di Papa Francesco. Ad avanzare nelle ultime ... 🔗msn.com

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Claudio Gugerotti - Il cardinale Claudio Gugerotti, esperto di cristianesimo orientale e Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, sarà tra i cardinali elettori del Conclave 2025. 🔗msn.com

Verso il Conclave: cresce la volontà di seguire il percorso di Francesco. E per i bookmakers Parolin è in pole position - La Congregazione dei porporati si è riunita per discutere anche dei temi più spinosi, come gli abusi sessuali e gli scandali finanziari. Attesi ancora a Roma quattro cardinali ... 🔗romatoday.it