Conclave 2025 lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali

Conclave 2025, che inizierà il 7 maggio alle ore 16:30, cardinali lunedì 5 maggio raddoppieranno il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle ore 9 che il pomeriggio alle ore 17. "I lavori a Casa Santa Marta dovrebbero concludersi il 5 maggio. I cardinali potranno entrarci da martedì sera, il 6, fino a mercoledì prima della Messa Pro Eligendo Pontificie" ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della nona congregazione dei porporati. Mancano "un paio" di cardinali elettori all'appello, che non sono ancora arrivati a Roma. Questa mattina erano presenti "177 cardinali di cui 127 elettori e ci sono stati 26 interventi". Negli interventi si è espressa "gratitudine per Papa Francesco per il suo servizio e per il suo impegno per la pace".

