Conclave 2025 i segreti della Cappella Sistina | sicurezza allestimento e ritualità

2025 – Ogni elezione papale è preceduta da una preparazione minuziosa che trasforma la Cappella Sistina, celebre per gli affreschi di Michelangelo, in un luogo blindato e solenne. Il Conclave 2025 non fa eccezione: il 28 aprile è avvenuta la chiusura ai turisti, segnando l’inizio di un allestimento curato in ogni dettaglio per garantire segretezza, sicurezza e rispetto del rito millenario.allestimento della Cappella: un equilibrio tra arte e funzioneIl primo passo è liberare l’ambiente da ogni elemento superfluo: le telecamere per i flussi turistici, i sensori ambientali e gli allarmi vengono smontati per evitare qualsiasi interferenza elettronica. Il pavimento cosmatesco viene poi coperto da una struttura in legno ricoperta di panno, per preservarlo dal passaggio dei cardinali. 🔗 Roma, 3 maggio– Ogni elezione papale è preceduta da una preparazione minuziosa che trasforma la, celebre per gli affreschi di Michelangelo, in un luogo blindato e solenne. Ilnon fa eccezione: il 28 aprile è avvenuta la chiusura ai turisti, segnando l’inizio di uncurato in ogni dettaglio per garantire segretezza,e rispetto del rito millenario.: un equilibrio tra arte e funzioneIl primo passo è liberare l’ambiente da ogni elemento superfluo: le telecamere per i flussi turistici, i sensori ambientali e gli allarmi vengono smontati per evitare qualsiasi interferenza elettronica. Il pavimento cosmatesco viene poi coperto da una struttura in legno ricoperta di panno, per preservarlo dal passaggio dei cardinali. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Conclave 2025, il comignolo montato sulla Cappella Sistina: il timelapse - Installato sulla Cappella Sistina il comignolo che con la fumata bianca segnalerà l’elezione del successore di Papa Francesco. In un video in timelapse le immagini dei vigili del fuoco del Vaticano sul tetto della Cappella Sistina mentre lo allestiscono, un momento chiave nella preparazione del Conclave del 7 maggio. Il comignolo per la fumata durante il Conclave Dopo ogni votazione le schede dei cardinali saranno bruciate in un forno speciale per comunicare l’esito al mondo esterno. 🔗lapresse.it

Conclave 2025, installato il comignolo sulla Cappella Sistina. Nessun malore per Parolin - Venerdì mattina, dopo le 9, è stato issato sul tetto della Cappella Sistina, in Vaticano, il comignolo da cui uscirà la fumata bianca che annuncerà al mondo l’elezione del nuovo Papa. È un altro passo di avvicinamento verso l’inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio. L’ottava congregazione Dopo una giornata di riflessione e preghiera, i cardinali si sono ritrovati per una nuova congregazione. 🔗lapresse.it

Conclave 2025, i preparativi nella Cappella Sistina in vista del voto - Il Vaticano ha diffuso un video che mostra i preparativi nella Cappella Sistina in vista dell’elezione del successore di Papa Francesco. La morte di un pontefice dà inizio a un rituale secolare che prevede il giuramento solenne dei cardinali chiamati a eleggere il successore, la perforazione delle schede elettorali con ago e filo dopo il conteggio e la loro combustione per produrre il fumo bianco o nero che segnala l’elezione del nuovo leader dei 1,3 miliardi di cattolici nel mondo. 🔗lapresse.it

