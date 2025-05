Conclave 131 cardinali già a Roma Santa Marta rifatta senza sponsor

Sono 131, su 133 previsti, i cardinali elettori già giunti a Roma per il Conclave che si aprirà il prossimo 7 maggio. Nella mattinata di oggi, 127 di loro hanno partecipato alla nona Congregazione generale, svoltasi nell'Aula nuova del Sinodo, un segno di forte coesione nel corpo cardinalizio in un momento cruciale per il futuro della Chiesa.A confermarlo è stato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha anche illustrato i dettagli organizzativi della prossima fase: i cardinali faranno ingresso a Casa Santa Marta, sede del Conclave, tra la sera del 6 maggio e la mattina seguente, prima della celebrazione della Messa "Pro eligendo Pontifice", prevista nella Basilica di San Pietro.Con puntualità vaticana, Bruni ha anche chiarito che i lavori di ristrutturazione di Casa Santa Marta e della parte accessoria detta "Santa Marta Vecchia" termineranno entro il 5 maggio.

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati.

