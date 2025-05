Concertone Santori Lega | Basta danni a San Giovanni Presentata mozione per vietare altri eventi

Concertone del Primo Maggio ha nuovamente arrecato danni inaccettabili a Piazza San Giovanni, un luogo di alto valore storico, artistico e religioso, recentemente riqualificato con un investimento di 15 milioni di euro di fondi pubblici. Nonostante le misure preventive adottate dal Comune di Roma, tra cui il divieto di ingresso di bottiglie di vetro e lattine, l’installazione di cestini e pulizia straordinaria, la piazza ha subito danni significativi: dalle macchie scure e danni sul sagrato della basilica, prato rovinato, che probabilmente dovrà essere completamente rifatto, panchine rimosse e non ancora riposizionate. Questi fatti dimostrano l’inadeguatezza della piazza a ospitare eventi di tale portata e la necessità di individuare sedi alternative più adatte. Per questo motivo, ho presentato una mozione in Assemblea Capitolina per impegnare il Sindaco e la Giunta a non concedere più Piazza San Giovanni in Laterano per lo svolgimento del Concertone del Primo Maggio e di altri eventi di massa che possano compromettere l’integrità della piazza” lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio . 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – “Ildel Primo Maggio ha nuovamente arrecatoinaccettabili a Piazza San, un luogo di alto valore storico, artistico e religioso, recentemente riqualificato con un investimento di 15 milioni di euro di fondi pubblici. Nonostante le misure prve adottate dal Comune di Roma, tra cui il divieto di ingresso di bottiglie di vetro e lattine, l’installazione di cestini e pulizia straordinaria, la piazza ha subitosignificativi: dalle macchie scure esul sagrato della basilica, prato rovinato, che probabilmente dovrà essere completamente rifatto, panchine rimosse e non ancora riposizionate. Questi fatti dimostrano l’inadeguatezza della piazza a ospitaredi tale portata e la necessità di individuare sedi alternative più adatte. Per questo motivo, ho presentato unain Assemblea Capitolina per impegnare il Sindaco e la Giunta a non concedere più Piazza Sanin Laterano per lo svolgimento deldel Primo Maggio e didi massa che possano compromettere l’integrità della piazza” lo dichiara in una nota Fabrizio, capogruppo dellain Campidoglio . 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvini rieletto segretario della Lega. “Basta giustizia politica”, torna l'ipotesi Viminale - È un autentico bagno di folla quello che ieri mattina ha confermato Matteo Salvini alla guida della Lega. La Fortezza da Basso di Firenze è piena di ministri, parlamentari, consiglieri regionali, ma anche tanti elettori che ancora oggi credono fermamente nel “Capitano”. Il ministro dei Trasporti è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura. 🔗iltempo.it

Roma: Santori (Lega), ancora una rapina a Monte Mario, affrontare emergenza sicurezza - I cittadini non possono più tollerare i gravi problemi di sicurezza che affliggono alcuni quartieri. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega capitolina, e Marco Palazzi, suo omologo in XIV Municipio, esprimono forte preoccupazione per l’aumento della criminalità diffusa e chiedono interventi urgenti da parte delle istituzioni. Dopo l’ultimo episodio di rapina a Monte Mario, nel XIV Municipio, avvenuto in pieno giorno con l’uso di martelli, i due esponenti politici sottolineano l’urgenza di agire senza indugi. 🔗romadailynews.it

Campi Flegrei in piazza coi cuscini contro Salvini e la Lega: “Per noi notti insonni, basta passerelle elettorali” - In strada a Bagnoli residenti dei Campi Flegrei e attivisti politici. Obiettivo: manifestare in concomitanza dell'arrivo del vicepremier Salvini contro le politiche di governo per la vicenda terremoti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Concertone, Santori (Lega): Basta danni a San Giovanni. Presentata mozione per vietare altri eventi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Iniziativa Lega: stop al concertone a san Giovanni il Primo Maggio - Roma, 3 mag. (askanews) - 'Il Concertone del Primo Maggio ha nuovamente arrecato danni inaccettabili a Piazza San Giovanni, un luogo di alto ... 🔗notizie.tiscali.it