Concertone del Primo Maggio Cgil Cisl e Uil Ferma condanna per le molestie su una giovane

© Unlimitednews.it - Concertone del Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil “Ferma condanna per le molestie su una giovane” Cgil, Cisl e Uil condannano con forza le molestie subite da una giovane ragazza durante il Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni. “Un fatto grave e intollerabile, che colpisce ancora di più perché avvenuto in un contesto che ha lo scopo di promuovere diritti e libertà delle persone – si legge in una nota -. Purtroppo, episodi simili si verificano spesso nei luoghi di grande assembramento. Proprio dal palco del Concertone, con forza e chiarezza, sono stati lanciati messaggi contro ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione, in particolare contro quella che colpisce le donne. Questo episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia urgente e necessario un investimento culturale profondo, che parta dall’educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole, per contrastare quella cultura patriarcale che oggettivizza il corpo femminile e legittima, anche solo implicitamente, comportamenti lesivi della dignità delle donne – concludono i sindacati -. 🔗 ROMA (ITALPRESS) –e Uilno con forza lesubite da unaragazza durante ildela piazza San Giovanni. “Un fatto grave e intollerabile, che colpisce ancora di più perché avvenuto in un contesto che ha lo scopo di promuovere diritti e libertà delle persone – si legge in una nota -. Purtroppo, episodi simili si verificano spesso nei luoghi di grande assembramento. Proprio dal palco del, con forza e chiarezza, sono stati lanciati messaggi contro ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione, in particolare contro quella che colpisce le donne. Questo episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia urgente e necessario un investimento culturale profondo, che parta dall’educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole, per contrastare quella cultura patriarcale che oggettivizza il corpo femminile e legittima, anche solo implicitamente, comportamenti lesivi della dignità delle donne – concludono i sindacati -. 🔗 Unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. 🔗ildenaro.it

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

1° Maggio, sindacati: stop morti lavoro. Landini: pronti a mobilitarci; Concertone Primo Maggio a Roma, la scaletta. Da Achille Lauro a Giorgia; Chi c’è al Concerto del primo maggio 2025; Concerto primo maggio 2025: cantanti, scaletta, diretta tv e orari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cgil, Cisl e Uil, ferma condanna per molestie al concertone - Cgil, Cisl e Uil "condannano con forza le molestie subite da una giovane ragazza durante il Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni. (ANSA) ... 🔗ansa.it

La scaletta del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, minuto per minuto: orari, ordine di uscita dei cantanti e brani - Lucio Corsi canta «Volevo essere un duro» alle 21.11, Ghali con «Casa mia» alle 22.09. La scaletta completa del Concertone del Primo Maggio ... 🔗msn.com

Concertone del Primo Maggio: oltre 12milioni di spettatori in tv - Il Concertone del Primo Maggio di Roma promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, si conferma un evento ... 🔗rockol.it