Concerto di Ultimo Fidas | Pullman gratuito per i donatori di sangue

© Brindisireport.it - Concerto di Ultimo, Fidas: "Pullman gratuito per i donatori di sangue" Concerto dell’artista Ultimo, che si terrà il 23 luglio allo stadio San Nicola di Bari, l’Associazione Fidas Aldvs sez. di Mesagne, sempre vicina ai giovani ed ai bisognosi, metterà a disposizione, di chi parteciperà al Concerto, un Pullman gratuito.Per poter aver. 🔗 MESAGNE - In occasione deldell’artista, che si terrà il 23 luglio allo stadio San Nicola di Bari, l’AssociazioneAldvs sez. di Mesagne, sempre vicina ai giovani ed ai bisognosi, metterà a disposizione, di chi parteciperà al, un.Per poter aver. 🔗 Brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

Estate modenese, Whitemary in concerto ai Giardini Ducali con il suo ultimo lavoro “New Bianchini” - Un nuovo nome entra nel calendario dell'Estate modenese: Whitemary arriva ai Giardini Ducali, pronta a trasformare il festival in una vera e propria dancefloor a cielo aperto. Un nuovo appuntamento a ingresso gratuito dopo i sold out di Shame nel 2023 e Venerus nel 2024, inseiro nell'ambito... 🔗modenatoday.it

Ultimo atto per i "Venerdì jazz" al Palacongressi: concerto di Francesco Guaiana in quartet - Sesto ed ultimo appuntamento, venerdì 11 aprile, con la rassegna musicale "I venerdì jazz" al Palacongressi al Villaggio Mosè. Nella sala Zeus è previsto il concerto del quartetto guidato da Francesco Guaiana (chitarra) con Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Edoardo Donato (sax) e Joe Santoro... 🔗agrigentonotizie.it

Verso l’ultimo saluto al Papa. Già a Roma 360 ragazzi . E c’è un pullman della diocesi - Domani, alle ore 10, ci saranno i funerali di Papa Francesco. Per andare incontro al desiderio dei fedeli di prendere parte alle esequie in piazza San Pietro, l’arcidiocesi ha previsto un viaggio in pullman che si concretizzerà solo in base alle prenotazioni pervenute entro le 13 di oggi. "La partenza è fissata per le ore 3 dal parcheggio San Decenzio – spiega don Michele Rossini, referente per l’organizzazione –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Concerto di Ultimo, Fidas: Pullman gratuito per i donatori di sangue; Guarini alla due giorni di Management di Napoli; Domenica alla parrocchia SS Annunziata Rosa che profuma di Cielo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ultimo: nel video di “Bella Davvero”, lo spoiler sul concerto a Roma del 2026 - Ultimo ha lanciato il video di “Bella davvero”, il suo nuovo singolo uscito venerdì 18 aprile, e sul finale ha fatto uno spoiler sul maxi concerto che ha progettato per il 2026 a Roma. 🔗radioitalia.it

Concerto Primo Maggio: è l’ora di prenotare - Arezzo, 16 aprile 2025 – Concerto Primo Maggio: è l’ora di prenotare. La Cgil organizza i pullman per l’evento a Roma Tradizionale concerto del 1 maggio a Roma. L’evento è promosso da ... 🔗lanazione.it