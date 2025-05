Concerto del 1 maggio tra violenza molestie borseggi e furti tanto fumo… e molto arrosto | 20 arresti 8 per droga I numeri

© Secoloditalia.it - Concerto del 1° maggio, tra violenza, molestie, borseggi e furti, tanto fumo… e molto arrosto: 20 arresti, 8 per droga. I numeri arresti al Concerto del 1° maggio: fumo negli occhi e droga nelle mani (degli altri). Bella la “festa dei lavoratori” a suon di musica e slogan: peccato che tra un ritornello e l’altro, le forze dell’ordine abbiano dovuto smazzare ben otto arresti e tre denunce per droga. Evidentemente, qualcuno il “lavoro” lo intende in maniera un po’ alternativa. Mentre i soloni sul palco declamavano i sacri principi del proletariato, sotto la ribalta fioriva un mercato ben poco “sociale”. Altro che “diritti”: tra un brano e l’atro si spacciava a manetta. Ma tranquilli, è “solo” per sballarsi in compagnia, in nome della libertà (di farsi male).Concerto del 1° maggio, il bilancio di controlli e arresti è da brividiE allora: sono state «oltre 200mila le presenze» rilevate in occasione del tradizionale Concertone dell’1 maggio, organizzato a Roma dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Controlli ealdel 1°: fumo negli occhi enelle mani (degli altri). Bella la “festa dei lavoratori” a suon di musica e slogan: peccato che tra un ritornello e l’altro, le forze dell’ordine abbiano dovuto smazzare ben ottoe tre denunce per. Evidentemente, qualcuno il “lavoro” lo intende in maniera un po’ alternativa. Mentre i soloni sul palco declamavano i sacri principi del proletariato, sotto la ribalta fioriva un mercato ben poco “sociale”. Altro che “diritti”: tra un brano e l’atro si spacciava a manetta. Ma tranquilli, è “solo” per sballarsi in compagnia, in nome della libertà (di farsi male).del 1°, il bilancio di controlli eè da brividiE allora: sono state «oltre 200mila le presenze» rilevate in occasione del tradizionalene dell’1, organizzato a Roma dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto del primo maggio, ragazza molestata da tre giovani: arrestati per violenza sessuale - Una giovane di 25 anni è stata prima accerchiata e poi molestata da tre ragazzi durante il concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. Il tutto mentre si esibivano Gazzelle e Lucio Corsi, secondo quanto riportato da Repubblica. Dopo le urla della ragazza che chiedeva aiuto, i tre giovani, tutti ubriachi, di origine tunisine, due di 24 anni e uno di 22, hanno provato a dileguarsi. Ma sono stati rintracciati a poca distanza da due agenti in borghese, che hanno sentito gridare la giovane e sono intervenuti. 🔗lettera43.it

Violenza sessuale di gruppo al concerto del 1° maggio: afferrata e palpeggiata dietro le transenne - Una giornata di musica e divertimento si è trasformata in un incubo per una ragazza di 25 anni arrivata dalla Campania per assistere al "concertone" del 1° maggio in piazza San Giovanni, a Roma. Intorno alle 21, tra le esibizioni di Gazzelle e Lucio Corsi, la giovane era in fila insieme ad... 🔗today.it

Concerto Primo Maggio, Leo Gassmann apre la maratona tv con “Bella Ciao”: “Ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati dalla violenza” – La scaletta - Dunque alle 15:15 in punto è Leo Gassmann ad aprire la lunga kermesse canora del Concerto del Primo Maggio, che si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma: “Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un’oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un Paese libero e democratico. È stata un lotta che è partita dai giovani, da ragazzi e ragazze che hanno voluto uscire da quel momento buio e quindi sono felice di cantarla anche per loro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Violenza sessuale di gruppo al concerto del 1° maggio: afferrata e palpeggiata dietro le transenne; Concertone, tre persone arrestate per molestie sessuali a una ragazza; Il racconto della ragazza molestata al Concerto Primo Maggio: Ero pietrificata, scendevano solo lacrime; Ragazza molestata al concerto del primo maggio, tre uomini arrestati per violenza sessuale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma: violenza sessuale al concerto del 1 maggio, 3 arrestati/ 25enne palpeggiata da gruppo di tunisini - Violenza sessuale durante il concerto del 1 maggio a Roma: una ragazza molestata da tre giovani tunisini, arrestati grazie alla denuncia e all'intervento de ... 🔗ilsussidiario.net

Violenza sessuale al Concerto del 1 Maggio: arrestati tre senza fissa dimora - Foto di Josh Sorenson: https://www.pexels.com/it-it/foto/un-gruppo-di-persone-alza-le-mani-sullo-stadio-976866/ Tra la folla entusiasta radunata per il Primo Maggio, ... 🔗msn.com

A Roma tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver molestato una ragazza durante il “Concertone” del primo maggio - Giovedì la polizia ha arrestato a Roma tre uomini accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni durante il “Concertone” del primo maggio. Secondo le dichiarazioni della ragazza ... 🔗ilpost.it