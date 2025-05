Conceicao Juve anche due club di Serie A sulle tracce dell’esterno portoghese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, anche due club di Serie A sulle tracce dell’esterno portoghese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro Conceicao Juve, ci sono ora anche due club di Serie A sulle tracce dell’esterno portoghese di proprietà del Porto! Gli aggiornamenti sul suo futuroIl futuro di Francisco Conceicao è ancora in bilico. L’esterno portoghese con l’arrivo di Tudor in panchina ha perso via via il posto da titolare e ora il suo riscatto dal Porto è cosa tutt’altro che scontata.Il calciomercato Juve infatti potrebbe decidere di non versare i 30 milioni di euro per la clausola rescissoria e lasciar così partire il portoghese. Conceicao però potrebbe giocare ancora in Serie A: secondo quanto riportato da Tuttosport sulle sue tracce ci sarebbero Milan e Roma. .com 🔗 , ci sono oraduedidi proprietà del Porto! Glisul suoIldi Franciscoè ancora in bilico. L’esternocon l’arrivo di Tudor in panchina ha perso via via il posto da titolare e ora il suo riscatto dal Porto è cosa tutt’altro che scontata.Il calciomercatoinfatti potrebbe decidere di non versare i 30 milioni di euro per la clausola rescissoria e lasciar così partire ilperò potrebbe giocare ancora inA: secondo quanto riportato da Tuttosportsueci sarebbero Milan e Roma. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Conceicao Juve, Mondiale per Club o non Mondiale per Club? Arriva l’indiscrezione che risolve il “dilemma”! La notizia fa sperare! - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve: l’esterno portoghese in forza alla Juve potrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante il mancato riscatto? Arriva la risposta! L’acquisto definitivo di Francisco Conceicao dal Porto da parte della Juve sembra essere sembra più distante. Questa notizia, però, non dovrebbe mettere a rischio il completamento della sua stagione in bianconero, che si concluderà con il Mondiale per Club. 🔗juventusnews24.com

Balzarini “declassa” quei due attaccanti: «Sono degli pseudo obiettivi della Juve. Occhio all’intreccio tra quei due club». Il sorprendente annuncio di mercato - di Redazione JuventusNews24Balzarini non crede all’opportunità che quei due attaccanti possano fare al caso della Juve: questi possono costituire un intreccio tra Napoli e Manchester United Gianni Balzarini non crede all’opportunità che Rasmus Hojlund e Victor Osimhen possano approdare alla Juve. Piuttosto pensa che sia più accreditata l’ipotesi che i due possano essere coinvolti in uno scambio tra Napoli e Manchester United. 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve, Mancini o Tudor? Due fattori decisivi nella scelta del post Thiago Motta: il club non ha dubbi - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve, Mancini o Tudor come tecnico bianconero: tutti i dettagli sulla scelta del club La Juve ha scelto: nonostante il sì di Mancini, sarà Tudor il post Thiago Motta che potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il profilo dell’ex Lazio e la sua disponibilità ad accettare un contratto fino a giungo, senza clausole fino al 2026, sarebbero stati elementi decisivi per far balzare il croato in pole. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Conceicao, ci sono 2 club di Serie A in caso di mancato riscatto da parte della Juve; Nella Juve di Tudor i prestiti stanno ai margini. Ma il club rischia di perderci più di 10 milioni; Conceicao infortunato: esito esami Juve, le condizioni e i tempi di recupero; Tutti i dubbi di Thiago Motta verso Club Brugge-Juventus: Vlahovic, Conceição, Yildiz, McKennie, Kolo Muani, chi gioca e chi no. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pagina 1 | Conceicao balla, futuro Juve in bilico: spuntano anche due italiane - TORINO - Da una parte c’è il verdetto del campo, dall’altra il lavoro dietro la scrivania. Chico Conceiçao avrà un compito non semplice: quello di non far percepire alla Juventus l’ assenza di Kenan Y ... 🔗tuttosport.com

Conceicao, ci sono 2 club di Serie A in caso di mancato riscatto da parte della Juve - Francisco Conceicao, attaccante classe 2002 della nazionale portoghese, vede il riscatto da parte della Juventus ancora in bilico, ma, non per questo, potrebbe lasciare la Serie A: stando a ... 🔗tuttojuve.com

Juve, Pavan: “Il futuro di Kolo Muani e Conceicao è in bilico” - Massimo Pavan ha parlato di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao: per il giornalista, il loro futuro alla Juve non sarebbe ancora deciso L'articolo Juve, Pavan: “Il futuro di Kolo Muani e Conceicao ... 🔗msn.com