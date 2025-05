Conceicao Juve adesso quel club rivale dei bianconeri in Serie A fa sul serio! La società in questione starebbe pensando di formulare un’offerta ufficiale

Calciomercato Juve, adesso la permanenza di quel bianconero a Torino è in bilico: cinque squadre sono alla finestra! Ecco come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe dire addio alla Vecchia Signora! E cinque squadre sono già in agguato su di lui… Dopo l’addio di Thiago Motta, il futuro di Kolo Muani in bianconero è sempre più in bilico. Il calciomercato Juve entrerà in contatto col PSG a fine stagione per capire se potrebbe essere possibile una permanenza a Torino da parte dell’attaccante che aveva iniziato benissimo. 🔗juventusnews24.com

Conceicao fa l’enigmatico sui social: quel messaggio fa preoccupare tutti i tifosi della Juve! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Conceicao, esterno d’attacco della Juve, ha postato una storia su Instagram: il suo contenuto fa preoccupare tutti i tifosi bianconeri… Il buon pareggio, che la Juve ha conquistato contro la Roma, stona rispetto al messaggio social reso noto da Francisco Conceicao. L’esterno offensivo bianconero ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha ritratto una propria foto durante un’esultanza. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, torna di moda quel nome in difesa? Era stato vicino a gennaio e adesso… Cosa può succedere in estate - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, torna di moda quel nome in difesa? Tutti i dettagli sull’ultimo difensore accostato ai bianconeri Tra i calciatori accostati al mercato Juve c’era nell’ultima sessione invernale Ronald Araujo, il cui futuro potrebbe essere lontano dal Barcellona nonostante il rinnovo. Dalla Spagna non sembrano avere dubbi a riguardo. Il club blaugrana potrebbe cederlo in estate per fare cassa e puntare tutto su Gyokeres. 🔗juventusnews24.com

Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere - Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estate Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della ... 🔗juventusnews24.com

Conceiçao è il miglior sostituto di Yildiz: lo dicono i numeri. E può riscrivere il futuro - Non c`è bisogno di inventare nulla, o riadattare, o rimodellare. La Juventus, per sostituire Yildiz, ha pure Francisco Conceiçao nel bouquet di opzioni,. 🔗msn.com

Conceicao via dalla Juve in estate? Quell’aspetto sarà fondamentale per il suo futuro, altrimenti… Scenario chiaro per il portoghese - Conceicao lascerà la Juve in estate? C’è un aspetto fondamentale per il suo futuro. Scenario netto per il portoghese La Gazzetta dello Sport ha incentrato la propria attenzione sul futuro di alcuni bi ... 🔗juventusnews24.com