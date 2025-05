Con linee e fiocchi rendo unico ogni abito da sposa

© Laverita.info - «Con linee e fiocchi rendo unico ogni abito da sposa»

Antonio Riva, lo stilista dell’omonima maison: «Combino la tradizione con l’innovazione per dare vita a creazioni nuove e riconoscibili». 🔗 Laverita.info

Cosa riportano altre fonti

Ferrovie, Fiocchi: “Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee” - (Adnkronos) – "L'idrogeno si propone come la soluzione più efficace per la decarbonizzazione del trasporto ferroviario, soprattutto sulle linee non elettrificate, attualmente servite principalmente da treni a diesel". Lo ha detto l'europarlamentare di FdI-Ecr Pietro Fiocchi intervenendo alla presentazione del primo treno a idrogeno italiano, arrivato lo scorso 23 gennaio nel nuovo impianto di manutenzione […] L'articolo Ferrovie, Fiocchi: “Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ferrovie, Fiocchi: “Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee” - (Adnkronos) – "L'idrogeno si propone come la soluzione più efficace per la decarbonizzazione del trasporto ferroviario, soprattutto sulle linee non elettrificate, attualmente servite principalmente da treni a diesel". Lo ha detto l'europarlamentare di FdI-Ecr Pietro Fiocchi intervenendo alla presentazione del primo treno a idrogeno italiano, arrivato lo scorso 23 gennaio nel nuovo impianto di manutenzione […] 🔗periodicodaily.com

Registri elettronici: c’è chi chiede con linee guida, oppure uno unico nazionale - Un Comitato Registro Pubblico Nazionale ha lanciato una petizione online per chiedere l'adozione di un registro elettronico unico a regia ministeriale. L'iniziativa nasce dopo le dichiarazioni del ministro Valditara, che ha confermato come il Ministero stia valutando "costi e benefici in termini di efficienza e impatto economico" per l'eventuale adozione di un software unico nazionale. L'articolo Registri elettronici: c’è chi chiede con linee guida, oppure uno unico nazionale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

I 6 vestiti da invitata al matrimonio per l'Autunno Inverno 2023/2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferrovie, Fiocchi: "Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee" - soprattutto sulle linee non elettrificate, attualmente servite principalmente da treni a diesel". Lo ha detto l'europarlamentare di FdI-Ecr Pietro Fiocchi intervenendo alla presentazione del primo ... 🔗msn.com