Con la luce naturale consumi di energia fino a -60%

La luce naturale rappresenta un prezioso alleato nella lotta al caro-energia, perché un corretto uso dell'illuminazione consente l'abbattimento della spesa energetica sia negli ambienti lavorativi che nelle abitazioni private. I dati arrivano uno studio scientifico commissionato da Velux Italia all'Università La Sapienza di Roma e Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che sarà presentato.

Luce naturale: alleato contro il caro-energia e le emissioni di CO2 - La luce naturale rappresenta un prezioso alleato nella lotta al caro-energia, perché un corretto uso dell'illuminazione consente l'abbattimento della spesa energetica sia negli ambienti lavorativi che nelle abitazioni private. I dati arrivano uno studio scientifico commissionato da Velux Italia all'Università La Sapienza di Roma e Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che sarà presentato il prossimo 7 maggio al Senato. 🔗quotidiano.net

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La luce naturale rappresenta un prezioso alleato nella lotta al caro-energia, perché un corretto uso dell'illuminazione consente l'abbattimento della spesa energetica sia negli ambienti lavorativi che nelle abitazioni private.

