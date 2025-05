Con il Met Gala in arrivo abbiamo scelto i look che ci piacerebbe vedere sul red carpet

L'edizione 2025 del Met Gala è sempre più vicina, con la serata di inaugurazione prevista per il 5 maggio, in occasione del consueto evento di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra di quest'anno, la prima dedicata al menswear, si intitola Superfine: Tailoring Black Style e trae ispirazione dal libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity di Monica L. Miller. Il focus sarà quindi l'esplorazione dei dandy nella cultura Black dal XVIII secolo fino ai tempi contemporanei, indagando le varie definizioni di questo complesso stile attraverso ben dodici sezioni dedicate. Questa mostra si pone dunque l'obiettivo di accendere un riflettore non solo sulla cultura Black, ma anche sulle sue profonde influenze sul mondo della moda, che, com'è evidente, hanno radici storiche piuttosto antiche.

