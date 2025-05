Con chi si allenato Sinner nelle ultime settimane | sparring di alto livello per ritrovare il ritmo

© Oasport.it - Con chi si allenato Sinner nelle ultime settimane: sparring di alto livello per ritrovare il ritmo Sinner è atteso a Roma per il suo ritorno ufficiale a livello agonistico negli Internazionali d'Italia. La sospensione di tre mesi per la vicenda "Clostebol" scadrà domani alle ore 23.59 e dal 5 maggio l'azzurro potrà finalmente mettersi alle spalle questa brutta storia.Dal 13 aprile l'altoatesino ha ripreso ad allenarsi sui campi affiliati alle federazioni, mettendosi alla prova con tennisti di alto livello a Montecarlo per ritrovare la propria miglior condizione. Sono noti i giorni condivisi con il britannico Jack Draper, prima che quest'ultimo partisse per Madrid dove tra l'altro ha raggiunto la finale del Masters1000, mettendo in mostra un tennis sensazionale.VIDEO ALLENAMENTO Sinner-DRAPEREstas son las primeras imágenes de Jannik Sinner entrenando, en mucho tiempo.Se le puede ver en Montecarlo, junto a Jack Draper. 🔗 Oasport.it

