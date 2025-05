Comuzzo Juve la Fiorentina sembra non voler cedere il proprio gioiellino | trattative avanzate per il rinnovo del contratto del difensore! Tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Comuzzo Juve, la Fiorentina sembra non voler cedere il proprio gioiellino: trattative avanzate per il rinnovo del contratto del difensore! Tutti i dettagli Comuzzo Juve, la Viola vuole blindare il suo gioiellino! Pronto il rinnovo di contratto per l’ex difensore violaLa redazione di TUTTOmercatoWEB rischia di raggelare il calciomercato Juve. Secondo quanto asserito dalla predetta redazione, la Fiorentina si sarebbe messa in testa di blindare Pietro Comuzzo.La dirigenza viola sarebbe addirittura molto vicina al raggiungimento di un nuovo accordo: si tratta di un prolungamento biennale rispetto all’accordo in vigore fino al 30 giugno del 2028. Nel nuovo contratto è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio, attualmente assestante sui 500 mila euro. .com 🔗 , la Viola vuole blindare il suo! Pronto ildiper l’exviolaLa redazione di TUTTOmercatoWEB rischia di raggelare il calciomercato. Secondo quanto asserito dalla predetta redazione, lasi sarebbe messa in testa di blindare Pietro.La dirigenza viola sarebbe addirittura molto vicina al raggiungimento di un nuovo accordo: si tratta di un prolungamento biennale rispetto all’accordo in vigore fino al 30 giugno del 2028. Nel nuovoè previsto anche un adeguamento dell’ingaggio, attualmente assestante sui 500 mila euro. .com 🔗 Juventusnews24.com

