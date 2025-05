Comunità solare prima assemblea Obiettivo mille soci consumatori

© Ilgiorno.it - Comunità solare, prima assemblea. Obiettivo mille soci consumatori società di gestione statale dei servizi energetici) avvenuto a ottobre 2024 della Comunità solare, le Comunità energetiche attive nel Lodigiano. In precedenza erano sorte "Solisca" nel 2022 a Turano Lodigiano e "Songroen" (Sorgenia) nel 2023 a Bertonico, di dimensioni più ridotte e rispondenti a una legge precedente. In tutta Italia a fine 2024 erano appena 350. Risultano poi costituite o in progettazione la Fondazione Cers Lodigiana, partecipata dalla Provincia e Comune di Lodi, due gruppi di autoconsumo condominiali (uno a Lodi e l'altro a Casalpusterlengo) e quelle che stanno costituendo i comuni di Casalpusterlengo, Casalmaiocco, Cornegliano e San Martino in Strada, direttamente o affidandosi ad imprese di settore.Il 9 maggio dalle 17 nella sede di Lodi in via Garibaldi 69 si terrà a Lodi la prima assemblea ordinaria dei soci della "Cers Comunità solare", creata il 2 luglio 2024 e già appunto in possesso del riconoscimento dal GSE per l'avvio della condivisione dell'energia rinnovabile prodotta nel territorio.

