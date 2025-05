Comunità in lutto per Mimmo | Eri una persona buona ed onesta

© Casertanews.it - Comunità in lutto per Mimmo: "Eri una persona buona ed onesta" lutto a San Nicola la Strada. Si è spento a soli 50 anni Mimmo Pascariello. Una tragedia che ha colpito la Comunità sannicolese che si è stretta al dolore dei familiari. Mimmo era un lavoratore, una persona buona ed onesta. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano. 🔗 a San Nicola la Strada. Si è spento a soli 50 anniPascariello. Una tragedia che ha colpito lasannicolese che si è stretta al dolore dei familiari.era un lavoratore, unaed. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano. 🔗 Casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio Don Enzo De Stefano, Comunità Ecclesiale in lutto - Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi è un giorno di grande tristezza per la nostra comunità: Don Enzo De Stefano acerdote e nostro amato , è tornato alla Casa del Padre. La sua guida saggia, il suo esempio di fede e il suo instancabile impegno nella nostra missione di carità resteranno per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo nella preghiera, affidandolo alla misericordia di Dio. Riposa in pace, Don Enzo”. 🔗anteprima24.it

Stroncato da un malore a soli 55 anni; inutili i soccorsi per Gianluca Paolucci. L’uomo ha perso i sensi in casa e non si è più ripreso. In lutto la comunità di Isola Liri - Una tragedia improvvisa che lascia senza parole Un malore improvviso ha strappato alla vita Gianluca Paolucci, 55 anni, stimato lavoratore della cartiera Burgo di Sora e figura molto conosciuta nella comunità di Isola del Liri. Il dramma si è consumato nella sua abitazione in via Campo dei Grilli, nel cuore del quartiere superiore della città, dove Gianluca ha perso conoscenza davanti ai familiari, senza più riprendersi. 🔗dayitalianews.com

Come superare il lutto per la crisi climatica (e fare comunità). Parola di un tredicenne del Kenya - Il padre di Simon Ali è stato ucciso in una riserva naturale in Kenya, territorio conteso dai gruppi di pastori locali, disperati per la siccità che affama il loro bestiame. Il documentario Searching for Amani e la campagna Impact raccontano che non c'è bisogno di essere attivisti per cercare di rendere il proprio pezzetto di terra più vivibile 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Comunità in lutto per Mimmo: Eri una persona buona ed onesta; Lutto a Montorio al Vomano: muore a 62 anni Domenico Lanti; Lutto, addio Mimmo Sciamanna: la città perde un uomo vero. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online