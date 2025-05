Comune il bilancio è sano | C’è disponibilità di cassa Pesa il ritardo nei cantieri

Tra i vari temi di discussione che hanno impegnato l'ultimo consiglio comunale, uno dei più importanti è stata l'approvazione del bilancio consuntivo. A presentarlo in aula nel corso dell'assise cittadina è stato l'assessore Filippo Farneti: la parte disponibile del risultato di gestione del Comune di Gubbio del 2024 ammonta a 2.743.121 euro, ai quali vanno aggiunti i 201.936 euro destinati agli investimenti. Questi i numeri, postivi anche "tenendo conto – come spiega l'assessore Farneti – delle disponibilità di cassa, che è solida seppur risente di opere pubbliche che allungano la chiusura dei cantieri e la loro rendicontazione. Il Comune, tuttavia, rispetta i termini previsti per i pagamenti e – conclude – il bilancio consuntivo è più sereno di quello preventivo".A commentare il bilancio, da parte dell'opposizione, ci ha pensato Simona Minelli di Liberi e Democratici, che ha ricordato alla giunta che parte del merito di un bilancio consuntivo che chiude in attivo sta nel lavoro svolto dalla precedente amministrazione Stirati (di cui la Minelli faceva parte) lasciando in dote progetti e cantieri strategici, su tutti quello di Piazza 40 Martiri che ha fatto tanto discutere in questi giorni.

