Completati gli scavi della galleria di base del Brennero il tunnel ferroviario più lungo al mondo

© Quotidiano.net - Completati gli scavi della galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo scavi in Italia per la galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Il consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Bbt Se, controllata per la parte italiana da RFI (Gruppo FS Italiane), tramite la società Tfb (tunnel ferroviario del Brennero), ha realizzato il completamento dello scavo della galleria di linea ovest della galleria attraverso la tunnel Boring Machine (Tbm) "Flavia", che ha scavato sotto le Alpi per il Lotto Mules 2-3, raggiungendo il confine con l'Austria. La galleria di linea est era già stata completata nel 2023, e i lavori sul Lotto Mules 2-3 si attestano così ad un avanzamento complessivo superiore al 95%.Lo si apprende da una nota.La galleria di base del Brennero, una volta completata con i suoi 64 chilometri complessivi, ridisegnerà il trasporto tra Italia ed Austria, potenziando la mobilità sostenibile in Europa e riducendo l'impatto ambientale dei trasporti nell'area alpina. 🔗 Ultimati gliin Italia per ladidel, ilpiùal. Il consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Bbt Se, controllata per la parte italiana da RFI (Gruppo FS Italiane), tramite la società Tfb (del), ha realizzato il completamento dello scavodi linea ovestattraverso laBoring Machine (Tbm) "Flavia", che ha scavato sotto le Alpi per il Lotto Mules 2-3, raggiungendo il confine con l'Austria. Ladi linea est era già stata completata nel 2023, e i lavori sul Lotto Mules 2-3 si attestano così ad un avanzamento complessivo superiore al 95%.Lo si apprende da una nota.Ladidel, una volta completata con i suoi 64 chilometri complessivi, ridisegnerà il trasporto tra Italia ed Austria, potenziando la mobilità sostenibile in Europa e riducendo l'impatto ambientale dei trasporti nell'area alpina. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Variante della Tremezzina, riprendono gli scavi in galleria - Dopo una lunga fase di stallo, finalmente arriva una svolta per la Variante della Tremezzina: tra dieci giorni i lavori riprenderanno, con il riavvio degli scavi in galleria. L’annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal Ministero delle Infrastrutture, che ha confermato la riattivazione... 🔗quicomo.it

Fs, linea AV/AC Napoli – Bari: completati gli scavi di due gallerie - Sono stati completati gli scavi delle due gallerie della nuova linea AV/AC Napoli – Bari di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Le gallerie, Telese e Reventa, fanno parte rispettivamente dei lotti Frasso Telesino – Telese e Telese – Vitulano dal valore economico totale di 745 milioni di euro. Erano presenti il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, e il Commissario Straordinario di Governo dell’opera, Roberto Pagone. 🔗tpi.it

Lavori per l'Alta Velocità e Capacità Napoli-Bari: completati gli scavi delle gallerie Telese e Reventa - Sono stati completati oggi, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, gli scavi di due galleria sulla nuova linea Alta Velocità e Capacità Napoli-Bari. Si tratta, in particolare, della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, sul lotto Telese - Vitulano della... 🔗baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Webuild-Rfi, ultimati scavi Italia galleria di base Brennero; Napoli-Bari: proseguono i lavori per la nuova linea AV/AC; Ferrovie: ÖBB, terminati gli scavi nella galleria di base del Semmering; Alta velocità Napoli-Bari: completati gli scavi di due gallerie. Lavori per 745 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Completati gli scavi della galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo - Ultimati gli scavi per la galleria di base del Brennero, potenziando la mobilità tra Italia e Austria con un'opera da record. 🔗quotidiano.net

Lavori sulla linea Napoli-Bari: completati gli scavi di due gallerie a favore della mobilità nel Sud Italia - Completati gli scavi delle gallerie Telese ... abbattimento dell’ultimo diaframma sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria ... 🔗leggo.it

Lavori sulla linea Napoli-Bari: completati gli scavi di due gallerie a favore della mobilità nel Sud Italia - Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, sul lotto Telese - Vitulano ... 🔗msn.com