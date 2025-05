Como sfida Parma | obiettivo quinta vittoria e decimo posto in classifica

© Sport.quotidiano.net - Como sfida Parma: obiettivo quinta vittoria e decimo posto in classifica Parma, questo pomeriggio alle 15, il Como proverà a conquistare la quinta vittoria consecutiva. Impresa difficile, contro gli emiliani, in una partita nella quale bisognerà dimostrare di non essere appagati dalla salvezza. "C’è un patto fra di noi per raggiungere il decimo posto, dobbiamo crescere ancora di partita in partita - dice Cesc Fabregas in conferenza -. Lo abbiamo deciso già nel mini ritiro di Marbella, sappiamo che possiamo puntare più in alto. Nella prossima stagione, dobbiamo accorciare il gap che c’è fra noi e le squadre di prima fascia, dovremo lavorare tantissimo. Adesso mi dispiacerebbe vedere qualcuno che molla perchè l’obiettivo stagionale è stato raggiunto".La formazione tipo dei lariani, si discosterà di poco da quella vittoriosa contro il Genoa, anche se Douvikas dovrebbe partire dal 1’ al posto di Cutrone. 🔗 Al Tardini di, questo pomeriggio alle 15, ilproverà a conquistare laconsecutiva. Impresa difficile, contro gli emiliani, in una partita nella quale bisognerà dimostrare di non essere appagati dalla salvezza. "C’è un patto fra di noi per raggiungere il, dobbiamo crescere ancora di partita in partita - dice Cesc Fabregas in conferenza -. Lo abbiamo deciso già nel mini ritiro di Marbella, sappiamo che possiamo puntare più in alto. Nella prossima stagione, dobbiamo accorciare il gap che c’è fra noi e le squadre di prima fascia, dovremo lavorare tantissimo. Adesso mi dispiacerebbe vedere qualcuno che molla perchè l’stagionale è stato raggiunto".La formazione tipo dei lariani, si discosterà di poco da quella vittoriosa contro il Genoa, anche se Douvikas dovrebbe partire dal 1’ aldi Cutrone. 🔗 Sport.quotidiano.net

