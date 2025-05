Como gettano un portafoglio alla vista dei carabinieri | denunciata una coppia per ricettazione

© Quicomo.it - Como, gettano un portafoglio alla vista dei carabinieri: denunciata una coppia per ricettazione coppia di cittadini sudamericani, un uomo e una donna, entrambi quarantenni e originari del Cile, è stata denunciata per ricettazione dai carabinieri della compagnia di Como. È accaduto nella mattinata di ieri, quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato i due mentre si. 🔗 Unadi cittadini sudamericani, un uomo e una donna, entrambi quarantenni e originari del Cile, è stataperdaidella compagnia di. È accaduto nella mattinata di ieri, quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato i due mentre si. 🔗 Quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Villa d'Este rileva da Lario Hotels della famiglia Passera l'Albergo Terminus e il Vista Lago di Como - Continuano le acquisizioni nel settore ricettivo di lusso, sempre più ambito dai gruppi italiani e stranieri La notizia riguarda l'effervescente settore dell'accoglienza a 5 stelle in uno dei luoghi più frequentati dal turismo internazionale di alto livello. Il gruppo LarioHotels e il gruppo 🔗ilgiornaleditalia.it

Como, i convocati di Cesc Fabregas in vista della partita contro il Milan: ecco chi ci sarà per la trasferta contro i rossoneri - L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Milan valido per la 29a giornata del campionato di Serie A: i dettagli L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Milan valido per la 29a giornata del campionato di Serie […] 🔗calcionews24.com

Como, diramata la lista dei convocati di Fabregas in vista della gara contro la Roma: convocazione a sorpresa per un giocatore - Per la gara dell’Olimpico Fabregas ha convocato anche l’ex giocatore di Everton e Tottenham: i dettagli Il Como oggi alle 18 siderà la Roma di Caludio Ranieri all’Olimpico e la squadra di Cesc Fabregas potrà contare su un’arma a sorpresa: si tratta di Dele Alli, l’ex centrocampista del Tottenham che da qualche mese si sta […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, gettano un portafoglio alla vista dei carabinieri: denunciata una coppia per ricettazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online