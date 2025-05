Como che smacco | può perdere sia Nico Paz che Fabregas C’entra il Real Madrid

© Serieanews.com - Como, che smacco: può perdere sia Nico Paz che Fabregas. C'entra il Real Madrid Fabregas è vicino all'addio al Como, ma anche Nico Paz. Tutto colpa del Real Madrid, anche se per motivi diversi.Como, che smacco: può perdere sia Nico Paz che Fabregas. C'entra il Real Madrid (Foto: Ansa) – serieanews.comCesc Fabregas è l'allenatore del momento. Il suo Como si è salvato serenamente, mettendo anche in mostra un calcio spumeggiante, e per questo motivo ormai la vita sul lago sembra stargli anche stretta. A tratti, troppo stretta. Perché quando cominci a sentirti osservato da mezza Europa, non è solo una sensazione. È il segnale che qualcosa sta per muoversi.Come sappiamo, l'ex centrocampista catalano è considerato il nuovo golden boy della panchina in Italia. Classe 1987, a 37 anni ha già dimostrato di poter meritare un passo avanti e diversi club del nostro campionato ci stanno pensando.

