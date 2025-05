Cominciano i playoff l' Arezzo è carico Contro il Gubbio il primo test da superare

Cominciano i playoff e non c'è più margine d'errore. Se va bene, si va avanti. Se va male, si va fuori. L'Arezzo, quinto in classifica al termine della stagione regolare, ha due vantaggi non da poco sia domani che, eventualmente, nel prossimo turno: giocherà in casa e con due risultati su tre.

Bc Servizi Arezzo, sesta vittoria consecutiva. Adesso i quarti di finale playoff - Sesto successo consecutivo per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che nell'ultima gara della seconda fase batte la Junior Libertas Casale Monferrato con il punteggio di 97 a 79. Pronti via e la SBA perde subito per infortunio Prenga caduto male dalla contesa iniziale e costretto a uscire senza... 🔗arezzonotizie.it

Derby Arezzo-Perugia: Sfida Equilibrata tra Rivalità Storica e Obiettivi Playoff - È la notte del derby. Una delle sfide più antiche, ricorrenti e anche sentite della storia del Cavallino sta per vivere un nuovo capitolo. Il primo ufficiale risale al 1931, anche se già negli anni precedenti le due formazioni avevano disputato varie amichevoli. L’ultimo è, invece, quello del novembre scorso al Curi in coppa Italia di serie C, una vittoria amaranto pochi giorni dopo la disfatta in campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Club Arezzo batte Torretta Livorno nei playoff. La cronaca della partita - Comincia con una bella vittoria il cammino dei Botoli nella pool promozione, al Maccagnolo i ragazzi di coach Morelli si impongono sui labronici per 3-1. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e... 🔗arezzonotizie.it

