Comicon Napoli ultimo giorno con numerosi appuntamenti Scopri il programma

© 2anews.it - Comicon Napoli, ultimo giorno con numerosi appuntamenti. Scopri il programma Comicon Napoli, con numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di fumetti, film, musica, giochi, videogiochi e molto altro. Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro, con Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena . 🔗 Ultima giornata, domani domenica 4 maggio, per la XXV edizione di, condedicati agli appassionati di fumetti, film, musica, giochi, videogiochi e molto altro. Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro, con Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena . 🔗 2anews.it

Su altri siti se ne discute

Gli ospiti e gli eventi dell'ultimo giorno di Comicon Napoli: il programma del 4 maggio - Domenica 4 maggio, ultima giornata per la XXV edizione di COMICON Napoli. Ancora numerosi gli appuntamenti dedicati agli appassionati di fumetti, film, musica, giochi, videogiochi e molto altro. Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento... 🔗napolitoday.it

Behrami: “Fu Mazarri a volermi a Napoli, posto dove ti senti speciale dal primo all’ultimo giorno” - L’ex Napoli Behrami L’ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, dove in un passaggio ha parlato … L'articolo Behrami: “Fu Mazarri a volermi a Napoli, posto dove ti senti speciale dal primo all’ultimo giorno” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Biraghi al Napoli, il racconto sull’ultimo giorno di mercato: “Perché non ha firmato per Conte” - Cristiano Biraghi è andato a un passo dal Napoli, fino all’ultimo giorno di mercato. Il suo agente, Mario Giuffredi, rivela perché ha poi scelto il Torino “L’addio di Biraghi alla Fiorentina? L’ultimo giorno di mercato poteva finire al Napoli, poi abbiamo scelto insieme il Torino. Ha optato per i granata anche per lo spirito e ciò che rappresentano nel calcio italiano, si sente vicino a quei valori, ed in più quella è sicuramente una piazza altrettanto importante e prestigiosa. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Gli ospiti e gli eventi dell'ultimo giorno di Comicon Napoli: il programma del 4 maggio; Comicon 2025, il programma completo del 4 maggio: dall'anteprima di Werewolves allo Star Wars Day; Napoli Comicon 2025: tutti gli eventi, ospiti e novità di Edizioni BD & J-POP Manga; Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli ospiti e gli eventi dell'ultimo giorno di Comicon Napoli: il programma del 4 maggio - Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro, con Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena Marletta, ... 🔗napolitoday.it

Comicon 2025, il programma completo del 4 maggio: dall'anteprima di Werewolves allo Star Wars Day - Ultima giornata, domani domenica 4 maggio, per la XXV edizione di Comicon 2025 Napoli. Tantissimi eventi in programma per la giornata ... 🔗msn.com

Comicon Napoli 2025: Il secondo giorno tra ospiti d’eccezione e eventi imperdibili - Il Comicon di Napoli, alla sua XXV edizione, ha accolto ospiti come Steven Soderbergh e Francesca Michielin, offrendo eventi tra cinema, fumetti e musica nel cuore della città. 🔗ecodelcinema.com