Come vedere Italia-Scozia di curling | la guida e il costo del ticket per la finale dei Mondiali

© Oasport.it - Come vedere Italia-Scozia di curling: la guida e il costo del ticket per la finale dei Mondiali Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, che si giocherà oggi (sabato 3 maggio) alle ore 19.00 Italiane sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a gareggiare in coppia a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, se la dovranno vedere contro la formidabile coppia anglosassone guidata dal fenomenale Bruce Mouat per cercare di conquistare una nuova medaglia d’oro.Gli azzurri sono reduci dal successo all’extra-end nella semifinale contro l’Estonia dopo i nove successi consecutivi infilati durante il round robin, mentre i britannici hanno perso due incontri nella fase a gironi (uno proprio contro i nostri portacolori) e successivamente si sono scatenati, regolando gli USA nei playoff e l’Australia in semifinale. 🔗 L’affronterà lanelladei2025 didoppio misto, che si giocherà oggi (sabato 3 maggio) alle ore 19.00ne sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a gareggiare in coppia a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, se la dovrannocontro la formidabile coppia anglosassoneta dal fenomenale Bruce Mouat per cercare di conquistare una nuova medaglia d’oro.Gli azzurri sono reduci dal successo all’extra-end nella semicontro l’Estonia dopo i nove successi consecutivi infilati durante il round robin, mentre i britannici hanno perso due incontri nella fase a gironi (uno proprio contro i nostri portacolori) e successivamente si sono scatenati, regolando gli USA nei playoff e l’Australia in semi. 🔗 Oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 28 aprile, programma, streaming - Continuare a martellare, continuare a vincere. Perché c’è uno status da confermare ed una superiorità da difendere. Oggi, lunedì 28 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno due partite ai Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento in Canada, precisamente a Fredericton (Canada). I Campioni olimpici in carica sfideranno prima la Danimarca (ore 15:00) e, successivamente, il Canada (ore 23:00). 🔗oasport.it

Italia-Scozia oggi, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming - Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per il curling italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina ... 🔗oasport.it

