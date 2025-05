Come si sono conosciuti Clara e Fedez | la verità sul rapporto nato tra i due artisti

© Notizie.com - Come si sono conosciuti Clara e Fedez: la verità sul rapporto nato tra i due artisti Clara e Fedez hanno pubblicato il singolo Scelte Stupide: ma che rapporto c'è davvero tra loro e Come si sono conosciuti?Come si sono conosciuti Clara e Fedez: la verità sul rapporto nato tra i due artisti (Foto di Instagram) – notizie.comSi chiama Scelte Stupide ed è uno dei singoli più ascoltati nelle ultime ore: quello appena pubblicato da Fedez e Clara Soccini.Diciamolo subito: questa canzone potrebbe davvero diventare il tormentone dell'estate. Clara Soccini ha fatto molta strada nel mondo della musica dopo aver abbandonato quello della recitazione.Il videoclip della canzone rappresenta l'esordio alla regia di Fedez che, reduce dal successo dell'ultimo Festival di Sanremo, ha deciso di tornare definitivamente alle origini: la musica.Nelle stories pubblicate sui profili dei due artisti negli ultimi giorni ci sono tanti video che li ritraggono insieme, tra risate e divertimento, prove in studio, amici e racconti di vita quotidiana, nei quali sembrano sempre più complici.

