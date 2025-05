Come cambia la Cappella Sistina per il Conclave | il video che svela i lavori in corso

Cappella Sistina, dove mercoledì inizierà il Conclave per eleggere il 267esimo Pontefice. La Santa Sede ha diffuso le immagini esclusive della Cappella in trasformazione. Operai e restauratori sono al lavoro per accogliere i 133 cardinali che il 7 maggio sceglieranno il nuovo Papa. Nel video si vedono, tra l'altro, i vigili del fuoco montare il comignolo cui tutto il mondo guarderà in attesa della fumata bianca e gli operai portare le due stufe nelle quali verranno bruciate le schede dei cardinali elettori.Il video dei lavori nella Cappella Sistina per preparare il ConclaveAttesi 133 cardinali da 71 Paesi del mondoQuando le porte della Cappella Sistina si chiuderanno per dare inizio al prossimo Conclave, insieme all'incenso e alla preghiera salirà anche un brusio fatto di decine di lingue.

