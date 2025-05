Colto da malore in un locale | 68enne salvato in extremis dai sanitari

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, a Cava de' Tirreni, dove un pensionato di 68 anni è stato colto da un improvviso malore (sembra un arresto cardiaco) mentre si trovava in un locale. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118, in particolare della Croce Azzurra e della.

