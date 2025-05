Coltellata fatale alla gola Un gesto di autolesionismo all’origine della tragedia

ZINASCO (Pavia) Gesti di autolesionismo, con il suo coltello, prima su un braccio e poi alla gola. Esclusa l'ipotesi dell'omicidio, resta la tragedia del giovane turista tedesco, 23 anni, arrivato dalla Germania sull'argine del Po per pescare al Silver Lake, trovato ormai privo di vita, nelle campagne in località Bombardone di Zinasco, nella mattinata di mercoledì. Ieri è stata eseguita l'autopsia all'istituto di medicina legale di Pavia, che avrebbe confermato i primi riscontri sulle ferite, ritenute compatibili con coltellate autoinflitte. Per disporre gli accertamenti la Procura ha aperto il fascicolo per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, nei confronti di ignoti, non omicidio. Anche il coltello repertato dai carabinieri, rinvenuto a breve distanza da corpo, era stato riconosciuto di proprietà dello stesso ventitreenne, confermato dai quattro amici che erano con lui accampati in tenda per pescare nell'area golenale del Po.

