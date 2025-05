Coltellata al cuore un 19enne è stato ucciso in strada a Torino

© Unlimitednews.it - Coltellata al cuore, un 19enne è stato ucciso in strada a Torino Torino (ITALPRESS) – Un diciannovenne di origini nordafricane è stato accoltellato a morte ieri sera in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino.Secondo i primi rilievi della Squadra Mobile della Polizia, che sta indagando sull'omicidio, a uccidere il giovane è stato un solo fendente alla schiena che ha perforato il cuore. Il diciannovenne, che non risulta avesse precedenti di polizia, è morto quasi sul colpo, dopo aver perso molto sangue nel giro di pochi minuti.L'assassino è ancora ignoto e al momento sono state raccolte le immagini delle telecamere di tutta la zona per riuscire a risalire alla sua identità.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

Torino, 19enne ucciso con una coltellata al cuore: Caccia al killer - ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredito alle spalle in strada: la vittima è un giovane di origini straniere Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso brutalmente nella tarda serata di ieri a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, zona nord della città. Il dramma si è consumato attorno alle 23:30 in via Monterosa, dove il giovane è stato colpito alle spalle con un coltello mentre camminava lungo la strada. 🔗dayitalianews.com

Attaccato alle spalle e ucciso con una coltellata al cuore a Torino, morto 19enne: è caccia all’assassino - Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso questa notte nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città: è stato colpito alle spalle mentre camminava e il fendente gli ha perforato il cuore. L'aggressore ha fatto perdere le sue tracce. Indagini in corso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

