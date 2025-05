Colpo pesante a Lecce | Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto

© Anteprima24.it - Colpo pesante a Lecce: Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto Napoli sbanca Lecce con il minimo scarto e si prende tre punti pesantissimi nella corsa scudetto, consolidando il primato a +6 sull’Inter, in attesa del match di San Siro, a tre giornate dalla fine. A firmare il successo è Giacomo Raspadori, che decide il match con una punizione velenosa al 24’. Una partita sporca, interrotta, nervosa, a tratti spigolosa e poi difesa con le unghie e con i denti fino all’ultimo secondo.Partita – Pronti via, e dopo appena due minuti il Napoli sembra già avanti: Politano rientra sul sinistro e calcia, Lukaku devia in rete ma il Var congela l’entusiasmo azzurro. È fuorigioco. La rete viene annullata e subito dopo la gara si ferma: i tifosi di casa lanciano oggetti e fumogeni in campo. 🔗 Tempo di lettura: 3 minutiUn gol, tanto basta. Ma serve anche cuore, resistenza e un pizzico di fortuna. Ilsbancacon il minimo scarto e si prende tre punti pesantissimi nella corsa, consolidando il primato a +6 sull’Inter, in attesa del match di San Siro, a tre giornate dalla fine. A firmare il successo è Giacomo, che decide il match con una punizione velenosa al 24’. Una partita sporca, interrotta, nervosa, a tratti spigolosa e poi difesa con le unghie e con i denti fino all’ultimo secondo.Partita – Pronti via, e dopo appena due minuti ilsembra già avanti: Politano rientra sul sinistro e calcia, Lukaku devia in rete ma il Var congela l’entusiasmo azzurro. È fuorigioco. La rete viene annullata e subito dopo la gara si ferma: i tifosi di casano oggetti e fumogeni in campo. 🔗 Anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Colpo in gioielleria a Lecce e fuga con schianto: arrestato un brindisino - LECCE - Un inseguimento in piena regola si è consumato sul far del giorno, in pieno centro, a Lecce, con l’arresto di un 33enne brindisino da parte degli agenti di polizia. L’uomo, insieme a due complici, pochi minuti prima era intento a perpetrare un furto ai danni della gioielleria Iacovelli... 🔗brindisireport.it

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +6 sull'Inter (per ora) - Missione compiuta, vetta in solitaria confermata e primo tentativo di fuga in attesa della sfida che si giocherà tra poco tra Inter e Verona al Meazza. Il Napoli espugna il Via del Mare di... 🔗ilmattino.it

Coratella pesante per l’Atletico. L’Isernia fa il colpo che non t’aspetti - ATLETICO 1 ISERNIA 3 ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro (8’st Feltrin), Nonni; Camilloni (19’st Valentino), Severini, Vechiarello, Clerici (13’st Coquin), Antoniazzi (19’st Ascoli); Minicucci (31’st Didio), Maio. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Olivieri, Scimia. All.: Simone Seccardini. ISERNIA (3-5-2): Draghi; Romat, Gimenez, Perrone (24’st Perotti); D’Angelo (35’st Franzese), Cascio (45’st Ouattara), Antinucci, Baba, Del Bianco; Cavaliere (8’st Conti), Coratella (27’st Rinella). 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Colpo pesante a Lecce: Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto; Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all’Inter: cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto; “Il Napoli non brilla ma vince: colpo pesante all’U-Power Stadium”; DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce 1-0: post-partita con i tifosi allo stadio Maradona!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Raspadori trascina il Napoli a Lecce: Inter a -6 - La rete di Raspadori nel primo tempo permette ai partenopei di portarsi a +6 sull'Inter a tre giornate dalla fine del campionato ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli 0-1, gol di Raspadori: la squadra di Conte conquista tre punti d'oro, altro passo avanti verso lo Scudetto - SERIE A - La squadra di Conte soffre, ma torna dal Via del Mare con un successo pesantissimo in ottica titolo: a decidere il match è una punizione di Raspadori. 🔗eurosport.it

Contro il Napoli capolista arriva l’ennesima sconfitta, decide una punizione di Raspadori - Pochi secondi ed i partenopei vanno in rete con Lukaku, ma, è tutto fermo per un fuorigioco millimetrico. La partita stenta a decollare ed anzi viene sospesa ... 🔗corrieresalentino.it