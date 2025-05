Colleferro Minore di origini rom sequestrato per odio razziale 32enne di Roma e 26enne di Montelanico condotti agli arresti domiciliari dai Carabinieri

Colleferro – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno dato esecuzione a una ordinanza che

