Colleferro arrestati 2 uomini per il sequestro di un minore rom | contestato anche odio razziale

arrestati dai carabinieri di Colleferro. Dopo aver assaltato l'abitazione di una famiglia rom hanno rapito il figlio di sedici anni costringendo a salirlo in macchina. I fatti risalgono a otto mesi fa. 🔗 Un uomo di 36 e uno di 26 anni sono statidai carabinieri di. Dopo aver assaltato l'abitazione di una famiglia rom hanno rapito il figlio di sedici anni costringendo a salirlo in macchina. I fatti risalgono a otto mesi fa. 🔗 Fanpage.it

