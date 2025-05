ColleConsiglio Supremo Difesa 8 maggio

Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio alle 17. L'ordine del giorno, rende noto il Quirinale,prevede le valutazioni sul Libro bianco della Difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali,sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della Difesa italiana.Inoltre, il Consiglio esaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e M.O.. 🔗 17.52 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consigliodi, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8alle 17. L'ordine del giorno, rende noto il Quirinale,prevede le valutazioni sul Libro bianco dellaeuropea, sulle infrastrutture strategiche nazionali,sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria dellaitaliana.Inoltre, il Consiglio esaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e M.O.. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Antonio Costa: Maggiore margine di debito per l'Italia per aumentare le spese di difesa - La Commissione Ue dovrebbe dare più margine all'Italia sul debito, per consentire un aumento delle spese per la difesa. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in un'intervista pubblicata sullo Spiegel on line. A un domanda su come Paesi come Spagna e Italia possano raggiungere le quote di Pil richieste dalla Nato, che spinge per il 3%, Costa risponde: "Non sarà certamente semplice. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Quirinale, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa su riarmo Ue l'8 maggio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Quirinale, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa su riarmo Ue l'8 maggio ... 🔗tg24.sky.it

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di difesa sul Riarmo Ue - "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17". Lo annuncia un comunicato del ... 🔗ansa.it