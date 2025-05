Coletta e Della Rocca poi l’Inter fa 2-2 in 3 minuti | la Roma Primavera blinda la vetta

Roma Primavera che sta conducendo un campionato ottimo fin qui. Proprio i baby giallorossi aprivano la 36ª giornata del campionato con la sfida al vertice contro l'Inter, un'occasione per ribadire la propria supremazia nella regular season e prepararsi al meglio alle semifinali dei play-off scudetto già conquistate matematicamente. Il 2-2 finale ha certamente fatto divertire il pubblico del Tre Fontane. Primi minuti in cui i nerazzurri impongono il proprio ritmo, ma piano piano la Roma cresce e passa in vantaggio al 19': Mannini ruba palla a Berenbruch e serve Coletta, che parte in solitaria e scarica un destro all'angolino imparabile.

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 2-2, 60' - I cambi di Zanchetta riprendono il match: micidiale uno-due di Topalovic e Mosconi - LIVE MATCH ROMA-INTER 2-2 (Coletta 19', Della Rocca 35') IL GOL DI MOSCONI: I cambi di Zanchetta riprendono la partita in tre minuti. Punizione di Cocchi sulla quale non arriva Alexiou ma Mosconi sì. 🔗msn.com

