Cocaina e ubriachezza | controlli della polizia nel centro storico

© Genovatoday.it - Cocaina e ubriachezza: controlli della polizia nel centro storico controlli speciali della polizia nel centro storico per monitorare le aree in cui sono state registrate più criticità, segnalate dai cittadini e associazioni con numerosi esposti. A pattugliare la zona, venerdì sera, il personale del commissariato Prè, il reparto prevenzione crimine, il team. 🔗 specialinelper monitorare le aree in cui sono state registrate più criticità, segnalate dai cittadini e associazioni con numerosi esposti. A pattugliare la zona, venerdì sera, il personale del commissariato Prè, il reparto prevenzione crimine, il team. 🔗 Genovatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Controlli polizia: due arresti e sanzioni. Tre patenti ritirate per uso telefono alla guida - ORIA - Un arresto per possesso di arma, un per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, tre patenti ritirate per uso del telefono alla guida, una denncia per droga e sanzioni per illeciti amministrativi. È questo il bilancio di un servizio di prevenzione e repressione dei reati... 🔗brindisireport.it

Controlli della Polizia Municipale a Napoli: due cani denutriti e in stato di abbandono trovati a Secondigliano - In campo a Napoli, in diversi quartieri, i controlli della Polizia Municipale. A Secondigliano, periferia Nord di Napoli, gli agenti hanno trovato due cani in stato di abbandono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

23enne arrestato per spaccio di cocaina a Taranto: droga nella posta, polizia lo inchioda usando il cronometro - Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Taranto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, scoperta in casa e in cassetta postale. 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cocaina e ubriachezza: controlli della polizia nel centro storico; Controlli dei carabinieri: automobilista ubriaco fradicio, due in possesso di cocaina; Controlli in centro: nei guai per ubriachezza e droga; Verbania, non si ferma all’alt della polizia: era ubriaco al volante e con la cocaina in auto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cocaina e ubriachezza: controlli della polizia nel centro storico - Diversi gli interventi della polizia di Stato nel centro storico e non solo, per controllare le zone più critiche segnalate da esposti di cittadini e associazioni ... 🔗genovatoday.it

Napoli, controlli antidroga: arresti e sequestri della polizia - l’hanno bloccato identificandolo per un 33enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, che è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina, un involucro di hashish e di 20 ... 🔗ilmattino.it

Si ferma in una piazzola per sniffare cocaina. Sorpreso dalla Polstrada e patente ritirata - Sorpreso alla guida dopo aver consumato cocaina. Un 44enne residente nel reggiano è stato fermato da una pattuglia della ... 🔗msn.com