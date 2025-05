Coca Puma | non c’è trucco solo orecchie

© Linkiesta.it - Coca Puma: non c’è trucco, solo orecchie Puma, in arte Coca Puma, trova già valide alternative per diversificare la sua carriera, e non farne – solo – una corsa alla tournée. 🔗 Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui(senza spese di spedizione) Traghettandoci con da un genere all’altro, regala frammenti ben amalgamati di elettronica, nu-jazz, rnb, funk, dream pop, indie post rock. Lei però sfugge le definizioni di genere e scrive i suoi testi in italiano, la lingua più adatta a comunicare le emozioni di una donna sensibile, dal timbro delicato, che resta fisso in testa. In scena, il suo tratto distintivo è un cappello calato sugli occhi. Canta, suona chitarra e tastiere, poi si serve di messaggi vocali come fossero strumenti. Classe 1998, romana innamorata della sua città, Costanza, in arte, trova già valide alternative per diversificare la sua carriera, e non farne –– una corsa alla tournée. 🔗 Linkiesta.it

I concerti si chiudono il 28 settembre con Coca Puma, moniker dietro cui si cela Costanza Puma, artista eclettica