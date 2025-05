Cna Val Savio si riunisce l’assemblea elettiva

© Ilrestodelcarlino.it - Cna Cesena Val Savio, si riunisce l'assemblea elettiva l'assemblea elettiva di Cna Cesena Val Savio è un appuntamento importante che segna un momento di partecipazione e confronto all'interno della vita associativa, con lo sguardo rivolto alla necessità di una nuova riflessione sul ruolo che il sistema produttivo può e deve giocare nell'ambito del fare impresa in un contesto ambientale che va cambiando.L'incontro si svolgerà giovedì 8 maggio presso la sala Malatesta della sede di Cesena Fiera, in Via Dismano 3845 a Cesena alle ore 20.30.Un momento di confronto sul ruolo che gli imprenditori, anche nella veste di cittadini, possono e devono giocare nel sorgere di una nuova coscienza ecologica d'impresa. Ma sarà anche l'occasione, per gli associati cna, di eleggere coloro che li rappresenteranno per i prossimi quattro anni.Il programma prevede dalle ore 20.

