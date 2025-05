Clio MakeUp polemica per l’ex marito Claudio Midolo | ecco cosa è successo dopo il divorzio

© Donnapop.it - Clio MakeUp, polemica per l’ex marito Claudio Midolo: ecco cosa è successo dopo il divorzio Clio MakeUp e l’ex marito Claudio Midolo vivono da alcuni mesi in case separate, eppure lui è stato protagonista di polemiche per le scelte di vita personali. ecco tutta la verità!Leggi anche: Clio MakeUp: quanto guadagna all’anno? ecco la cifra esorbitante! E intanto torna su Real TimeClaudio Midolo, ex marito di Clio Zanmatteo alias Clio MakeUp ha ricevuto alcune polemiche per la sua scelta abitativa, ritenuta superiore rispetto quella dell’ex compagna. Vediamo come ha risposto, infastidito del giudizio gratuito. View this post on InstagramA post shared by Claudio Midolo (@ill0gic0)“Tu in villa, Clio in appartamento”dopo aver pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove mostrava la villa dove è stato in vacanza, Claudio Midolo è stato oggetto di critiche. 🔗 vivono da alcuni mesi in case separate, eppure lui è stato protagonista di polemiche per le scelte di vita personali.tutta la verità!Leggi anche:: quanto guadagna all’anno?la cifra esorbitante! E intanto torna su Real Time, exdiZanmatteo aliasha ricevuto alcune polemiche per la sua scelta abitativa, ritenuta superiore rispetto quella delcompagna. Vediamo come ha risposto, infastidito del giudizio gratuito. View this post on InstagramA post shared by(@ill0gic0)“Tu in villa,in appartamento”aver pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove mostrava la villa dove è stato in vacanza,è stato oggetto di critiche. 🔗 Donnapop.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Infortunio per Clio Makeup: “Una mazza da minigolf ha colpito la mia testa, il taglio è arrivato all’osso” - Clio Makeup racconta di aver avuto un piccolo incidente mentre si trovava in vacanza alle Canarie con le figlie e l'ex marito. L'influencer ha spiegato che, mentre giocava a minigolf, una mazza ha colpito la fronte procurandole un taglio piuttosto profondo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Tu in una villa, Clio MakeUp in appartamento”, Claudio Midolo replica alle accuse e fa chiarezza sulla ex moglie - "Ma tu stai in villa? E Clio in appartamento?". È questo il messaggio che Claudio Midolo, ex marito di ClioMake Up (Clio Zanmatteo all'anagrafe), ha ricevuto sui Instagram dopo aver pubblicato alcuni suoi video. Il diretto interessato ha risposto facendo chiarezza sulla separazione dalla moglie: "Bisogna imparare a stare nel proprio".Continua a leggere 🔗fanpage.it

’Impronte femminili’ al via ma con qualche polemica - Presentata, ieri mattina, alla Fondazione Carifano, la rassegna Impronte Femminili, organizzata da otto anni dal "Il laboratorio armonico" e coordinata dall’ex assessore Sara Cucchiarini. Presenti tante professioniste, volontarie, rappresentanti di associazioni e istituzioni, compresi i consiglieri regionali del Pd, Renato Claudio Minardi e Micaela Vitri, quest’ultima in rappresentanza dell’assemblea legislativa, e la segretaria provinciale del Partito democratico Rosetta Fulvi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ClioMakeUp sulla separazione dal marito: «È stato una persona importante per me, siamo stati insieme 18 anni,; Clio MakeUp: “Con Claudio Midolo niente guerre, ho spiegato alle mie figlie che il sentimento è cambiato”; ClioMakeUp a Verissimo: Il mio ex marito ha creduto in me e mi ha aiutata a essere quella che sono; Clio Zammatteo sulla separazione dal marito Claudio Midolo dopo 18 anni: La vita non sempre va come pensi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

ClioMakeUp, le critiche all’ex marito: «Tu stai in una villa, lei in un appartamento?». Lui risponde così - La separazione tra Clio Zammatteo - in arte ClioMakeUp - e il marito Claudio Midolo, annunciata lo scorso anno, ha lasciato i fan senza parole. Dopo 17 anni di matrimonio e due figlie, la coppia ... 🔗msn.com

ClioMakeUp, le critiche all’ex marito: «Tu stai in una villa, lei in un appartamento?». Lui risponde così - Il 24 luglio scorso, ClioMakeUp ha confermato le voci della separazione dal marito Claudio Midolo. In un'intervista a Verissimo, l'imprenditrice aveva parlato di come sta affrontando questa ... 🔗leggo.it

Infortunio per Clio Makeup: “Una mazza da minigolf ha colpito la mia testa, il taglio è arrivato all’osso” - Clio Makeup racconta di aver avuto un piccolo incidente mentre si trovava in vacanza alle Canarie con le figlie e l'ex marito ... 🔗fanpage.it