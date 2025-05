Clienti cacciati perché israeliani È bufera su una taverna di Napoli

© Ilgiornale.it - Clienti cacciati perché israeliani. È bufera su una taverna di Napoli israeliani in vacanza a Napoli è stato allontanato da un locale per la sua provenienza: sui social piovono critiche ma c'è chi difende la posizione dell'oste 🔗 Un gruppo di turistiin vacanza aè stato allontanato da un locale per la sua provenienza: sui social piovono critiche ma c'è chi difende la posizione dell'oste 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile - Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile. Nel cuore instabile del Medio Oriente, un nuovo episodio di tensione rischia di infiammare ulteriormente gli equilibri già precari tra Israele e Libano. Un attacco aereo, compiuto da caccia dell’Aeronautica Militare israeliana, ha colpito la città libanese di Baalbek, con conseguenze ancora tutte da chiarire. Il punto. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Guterres e Macron condannano la situazione a Gaza: “Israele ha trasformato la Striscia in un campo di morte” Aerei Israeliani colpiscono un edificio civile ... 🔗thesocialpost.it

"Belle ragazze e uomini fenomeni da baraccone". Bufera su Eleonora e Ivan, De Martino sconvolto | Guarda - Sabato 15 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di annunciare il concorrente di questa serata, il padrone di casa ha presentato al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Ivan ed è sembrato subito impacciato, forse un po' emozionato di trovarsi in televisione. La concorrente invece, in rappresentanza della Regione Calabria, è Eleonora. 🔗liberoquotidiano.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita - GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi. 🔗unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Clienti cacciati perché israeliani. È bufera su una taverna di Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Clienti cacciati perché israeliani. È bufera su una taverna di Napoli - Un gruppo di turisti israeliani in vacanza a Napoli è stato allontanato da un locale per la sua provenienza: sui social piovono critiche ma c'è chi difende la posizione dell'oste ... 🔗msn.com