Claude può navigare in Internet anche in Italia | Web Search disponibile per tutti gli utenti paganti

Claude ora può navigare in Internet. Si inizia dagli USA, ma Anthropic recupera sulle rivali - OpenAI e Google da diversi mesi permettono ai loro modelli di navigare in Internet, per non parlare di Copilot e Perplexity. Mancava all’appello Claude, che però navigherà solo quando lo riterrà opportuno... Leggi tutto 🔗dday.it

