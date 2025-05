Classifica Radio 25 aprile – 1 maggio | Azizam di Ed Sheeran è il brano più ascoltato

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 25 aprile – 1 maggio: “Azizam” di Ed Sheeran è il brano più ascoltato Classifica Radio di Earone, riferita alla settimana dal 25 aprile al 1 maggio, sul quale troviamo Ed Sheeran, Elodie e Doechii.Non cambia rispetto a sette giorni fa la posizione di Lady Gaga, che ritroviamo alla #10 con Abracadabra. Il brano terzo estratto da Mayhem è stato presentato nel corso dell’ultima edizione dei Grammy lo scorso febbraio ed è accompagnato da un video, nel quale la popstar rappresenta a passi di danza le quattro fasi della vita accompagnata da una maestosa coreografia ed un corpo di ballo composto da quaranta persone. Fermo alla #9 Amor, il nuovo singolo di Achille Lauro, pubblicato il 18 aprile. Nel video in bianco e nero come il precedente girato alla Fontana Di Trevi, vede la sua città Roma è ancora protagonista. Trinità Dei Monti, Piazza Di Spagna, Foro Italico e Ponte Sant’Angelo sono alcune delle location che è possibile scorgere nel filmato che accompagna il brano. 🔗 Cambia ancora una volta il podio delladi Earone, riferita alla settimana dal 25al 1, sul quale troviamo Ed, Elodie e Doechii.Non cambia rispetto a sette giorni fa la posizione di Lady Gaga, che ritroviamo alla #10 con Abracadabra. Ilterzo estratto da Mayhem è stato presentato nel corso dell’ultima edizione dei Grammy lo scorso febbraio ed è accompagnato da un video, nel quale la popstar rappresenta a passi di danza le quattro fasi della vita accompagnata da una maestosa coreografia ed un corpo di ballo composto da quaranta persone. Fermo alla #9 Amor, il nuovo singolo di Achille Lauro, pubblicato il 18. Nel video in bianco e nero come il precedente girato alla Fontana Di Trevi, vede la sua città Roma è ancora protagonista. Trinità Dei Monti, Piazza Di Spagna, Foro Italico e Ponte Sant’Angelo sono alcune delle location che è possibile scorgere nel filmato che accompagna il. 🔗 Metropolitanmagazine.it

