Classifica Mondiale Superbike 2025 | Bulega allunga in testa dopo gara-1 a Cremona

© Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga in testa dopo gara-1 a Cremona Bulega ha vinto la gara-1 del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Cremona. Il centauro della Ducati ha rafforzato il primo posto nella Classifica generale, dove svetta con 161 punti e può fare affidamento su 26 lunghezze di margine nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu.Il pilota italiano ha così rialzato la testa dopo i due ritiri forzati ad Assen e ha ripreso la propria marcia imponendosi di fronte al proprio pubblico. Sono invece più attardati Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Superbike 2025:Classifica GENERALE Superbike 2025NICOLO Bulega161TOPRAK RAZGATLIOGLU135ANDREA LOCATELLI107ALVARO BAUTISTA102DANILO PETRUCCI90ANDREA IANNONE64SAM LOWES56XAVI VIERGE48AXEL BASSANI48SCOTT REDDING47MICHAEL VAN DER MARK46REMY GARDNER43DOMINIQUE AEGERTER41ALEX LOWES39IKER LECUONA34YARI MONTELLA22GARRETT GERLOFF15TARRAN MACKENZIE9BAHATTIN SOFUOGLU8RYAN VICKERS7TITO RABAT3TETSUTA NAGASHIMA2 🔗 Nicolòha vinto la-1 del GP d’Italia, tappa delche va in scena sul circuito di. Il centauro della Ducati ha rafforzato il primo posto nellagenerale, dove svetta con 161 punti e può fare affidamento su 26 lunghezze di margine nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu.Il pilota italiano ha così rialzato lai due ritiri forzati ad Assen e ha ripreso la propria marcia imponendosi di fronte al proprio pubblico. Sono invece più attardati Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Di seguito lagenerale delGENERALENICOLO161TOPRAK RAZGATLIOGLU135ANDREA LOCATELLI107ALVARO BAUTISTA102DANILO PETRUCCI90ANDREA IANNONE64SAM LOWES56XAVI VIERGE48AXEL BASSANI48SCOTT REDDING47MICHAEL VAN DER MARK46REMY GARDNER43DOMINIQUE AEGERTER41ALEX LOWES39IKER LECUONA34YARI MONTELLA22GARRETT GERLOFF15TARRAN MACKENZIE9BAHATTIN SOFUOGLU8RYAN VICKERS7TITO RABAT3TETSUTA NAGASHIMA2 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga su Razgatlioglu - Nicolò Bulega ha posto la propria firma su gara-1 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato di Assen, il pilota emiliano della Ducati ufficiale si è confermato velocissimo, come si era notato nel corso delle prove libere, imponendosi davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente). Un risultato pesante per gli equilibri nella classifica generale dal momento che Bulega ha portato il suo score totale a 136 punti, frutto in particolare di 4 affermazioni su 7 gare disputate. 🔗oasport.it

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega ancora leader nonostante il doppio ritiro ad Assen - Nicolò Bulega ha vissuto una domenica da incubo al TT di Assen, dopo aver dominato ieri gara-1, incappando in uno sfortunato doppio ritiro per problemi tecnici alla sua Ducati ufficiale tra Superpole Race e gara-2 in occasione del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il pilota emiliano è stato tradito dalla moto sulla mitica pista olandese, vedendo sfumare un podio nella manche mattutina sul bagnato e soprattutto una splendida vittoria in rimonta (dal 10° posto in griglia) nella corsa pomeridiana. 🔗oasport.it

Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez primo leader, Bagnaia deve già inseguire - Il Motomondiale 2025 è scattato ufficialmente con il fine settimana del GP della Thailandia, e ad aprire le danze è stata la prova sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Buriram, valida per la tappa inaugurale del calendario di MotoGP. Il primo leader della classifica generale è lo spagnolo Marc Marquez, che ha vinto davanti al fratello Alex, alla piazza d’onore, ed a Francesco Bagnaia, che sale sul gradino più basso del podio. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Superbike Cremona 2025: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1; Superbike, Bulega vince Gara-1 a Cremona. Poi Toprak e Bautista. I RISULTATI; Superbike 2025: programmazione gare e orari TV del GP d'Italia a Cremona; Superbike SBK, Classifica Superbike 2025: Classifica Piloti e Ultima Gara. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga in testa dopo gara-1 a Cremona - Nicolò Bulega ha vinto la gara-1 del GP d'Italia 2025, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Cremona. Il centauro della Ducati ha ... 🔗oasport.it

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega domina dopo aver vinto il corpo a corpo iniziale con Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 14.42 La ... 🔗oasport.it

Superbike, Bulega vince Gara-1 a Cremona. Poi Toprak e Bautista. I RISULTATI - Il polota della Ducati stravince la prima prova del weekend in Italia, mentre il turco dura solo ciqnue giri. Terzo posto per Bautista, Iannone lotta ma resta fuori dal podio. Tutto il weekend live su ... 🔗sport.sky.it