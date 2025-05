Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Piastri al comando Hamilton avvicina Leclerc

Piastri si conferma in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 dopo la Sprint Race del GP di Miami, chiusa in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Lando Norris. Il pilota della McLaren svetta al comando della graduatoria con 106 punti e può fare affidamento su nove lunghezze di vantaggio nei confronti del rivale.La terza forza del campionato è Max Verstappen, oggi fuori dalla zona punti a causa di una penalità di dieci secondi per unsafe release che ha sensibilmente danneggiato Kimi Antonelli. Charles Leclerc non ha preso parte alla gara perché è andato a sbattere contro un muro durante il giro di formazione ed è quinto, proprio davanti all'italiano della Mercedes e a Lewis Hamilton, oggi terzo con l'altra Ferrari.

