Clara Rossignoli il giallo della 79enne scomparsa nel nulla La figlia | L’hanno uccisa L’ombra del prestito da 3mila euro

Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa da oltre tre settimane a Porto di Legnago (Verona). L'ultima volta è stata vista l'11 aprile, mentre si recava a piedi al tabacchino come ogni mattina. Da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. La denuncia di scomparsa è stata presentata dai familiari il giorno successivo. Da allora sono in corso ricerche estese coordinate da carabinieri e vigili del fuoco. Al momento, la Procura ha aperto un fascicolo senza indagati per ipotesi di istigazione al suicidio. Il primo appello è arrivato sui social: una descrizione semplice, 1 metro e 60 di altezza, capelli grigi e corti, corporatura magra, e un messaggio di preoccupazione. Da allora le ricerche si sono estese: squadre cinofile, droni, elicotteri e volontari stanno battendo gli argini dell'Adige, le campagne, i casolari abbandonati e le aree ferroviarie nei dintorni.

