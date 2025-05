Cittadini in cammino a Firenze Rigeneriamo Santa Maria Novella

© Firenzetoday.it - Cittadini in cammino a Firenze. "Rigeneriamo Santa Maria Novella" Firenze arriva un evento ecologico per promuovere il rispetto per l'ambiente, la tutela della salute e il senso di comunità, organizzato da Retake: una mattinata di plogging – l’attività inventata in Svezia che combina la camminata con la raccolta dei rifiuti lungo il percorso, contribuendo. 🔗 arriva un evento ecologico per promuovere il rispetto per l'ambiente, la tutela della salute e il senso di comunità, organizzato da Retake: una mattinata di plogging – l’attività inventata in Svezia che combina la camminata con la raccolta dei rifiuti lungo il percorso, contribuendo. 🔗 Firenzetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benessere dei cittadini, Firenze al primo posto in Italia - Firenze, 4 aprile 2025 – E' Firenze la città metropolitana italiana che nel 2024 è stata capace di generare il più alto livello di 'valore pubblico', vale a dire benessere sociale, economico, ambientale, sanitario e istituzionale a favore di cittadini, imprese e altri portatori di interesse. La città toscana fa un balzo di tre posizioni, scalzando dalla prima piazza Milano che comunque resta prima per valore economico generato. 🔗lanazione.it

Firenze: Questore sospende licenza a circolo privato. Dopo violenta rissa fra cittadini stranieri - Da oggi, 4 aprile, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un circolo privato della periferia di Firenze, disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli L'articolo Firenze: Questore sospende licenza a circolo privato. Dopo violenta rissa fra cittadini stranieri proviene da Firenze Post. 🔗.com

Multe selvagge, il record degli incassi nei comuni rossi: a Roma, Firenze e Milano i cittadini più tartassati. O più trasgressivi? - I numeri che emergono dall’indagine di Facile.it su dati Siope parlano chiaro: nel 2024, i Comuni italiani hanno registrato un incremento significativo degli incassi derivanti dalle multe stradali, superando complessivamente 1,7 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2023. Tra le città che hanno contribuito maggiormente a questa cifra spiccano Milano, Roma e Firenze. Il che, tradotto dal mero linguaggio matematico-burocratico non fa che dirci che nei comuni a guida dem gli incassi da contravvenzione selvaggia sono da record. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cittadini in cammino a Firenze. Rigeneriamo Santa Maria Novella; Firenze, rigenerazione urbana del complesso di San Salvi: parte il percorso di partecipazione; Firenze 2021: Rigenerazione, non Rinascimento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Parole in cammino” a Firenze il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia - Dal 28 al 30 aprile 2025, Firenze ospita la nona edizione di “Parole in cammino – Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia”, un evento culturale che celebra la ricchezza e la diversità ... 🔗intoscana.it