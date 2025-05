Cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther

L'assegnazione durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile, che in apertura ha visto la consegna della targa a Rosanna Boldrini, ex dipendente comunale recentemente andata in pensione, è stata approvata all'unanimità la concessione della Cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther, deceduto il 14 Luglio 1944 a soli 29 anni per combaIere i tedeschi nelle colline tra Lignano e Cavaden9. Il Maggiore John Robert McGruther, giovane soldato di etnia maori nato nel 1915 a Tamahere, una cittadina della Nuova Zelanda, fece parte del corpo di spedizione Neozelandese in Italia e il suo reparto aveva base proprio a Cas9glion Fioren9no nei giorni della Liberazione. Le mo9vazioni per il conferimento del riconoscimento al Maggiore John Robert McGruther stanno tutte nella storia della sua vita: Pard volontario per combattere la 9rannide.

